Trotz Instagram-Ärger nach Aus für Handball-WM: Prokop macht Reichmann Hoffnung

Sein überraschendes WM-Aus sorgte für großen Wirbel: Tobias Reichmann, eigentlich ein gesetzter Handball-Nationalspieler, wurde kurz vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft von Bundestrainer Christian Prokop aussortiert. Reichmann, wütend und enttäuscht über die verwehrte Chance, vor eigenem Publikum zu spielen, flog zum Kurztrip in die USA und machte mit Instagram-Botschaften („Pimmelberger") auf sich aufmerksam. Doch im Verlauf der Weltmeisterschaft schien sich Reichmann dem DHB-Team wieder anzunähern. Erst zeigte er sich bei einem Spiel in der Arena, dann schrieb der Handball-Profi der MT Melsungen einen emotionalen Brief an das Team vor dem Halbfinale – kommt es bald zum Comeback?