Handball satt in Jena: SC DHfK Leipzig gewinnt 26:21 gegen Hannover-Burgdorf

Jena. Vor ausverkaufter Halle trafen die Spieler des SC DHfK Leipzig am Sonntag in Jena auf die Bundesliga-Konkurrenz aus Hannover-Burgdorf und setzten sich mit 26:21 (14:14) durch. Vor dem Anpfiff des Testspiels wurde hier die Partie um den dritten Platz der Handball-WM live übertragen. Die knappe Niederlage Deutschlands war zwar ein kleiner Stimmungsdämpfer für die 1800 Zuschauer, den Spaß an Bundesliga Handball – noch vor Rückrundenbeginn – ließ sich aber keiner mehr nehmen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehten die Leipziger in den zweiten 30 Minuten richtig auf und kontrollierte Hannover durch eine starke Abwehrleistung. Auch im Angriff mangelte es den DHfK-Männern aber nicht: Philipp Weber erzielte sieben Treffer, Lukas Binder machte sechs in der ersten Hälfte. Überraschend fehlte dafür im Tor der Leipziger die gewohnte Besetzung. René Villadsen hatte bereits in der Partie am Donnerstag gegen HC Motor Zaporozhye pausiert, nun gesellte sich auch Milos Putera mit auf die Bank. Er hatte – wie auch sein dänischer Kollege – einen Ball an den Kopf bekommen. Beide waren etwas benommen und fielen wegen „Brummschädels“ aus, wie der Verein mitteilte. Torwarttalent Jan Guretzky übernahm den Kasten für die beiden: In der zweiten Hälfte über einen Zeitraum von 15 Minuten ohne Gegentor!