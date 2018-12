Handball-WM 2019: Bundestrainer Christian Prokop benennt vorläufigen Kader

Die Personalpläne von Handball-Bundestrainer Christian Prokop für die Heim-WM im Januar nehmen immer konkretere Formen an. Beim Start in die WM-Vorbereitung verzichtet der 39-Jährige etwas überraschend auf Europameister Kai Häfner. Der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf ist nicht unter den 18 Spielern, die Prokop am Freitag in Berlin für den am 28. Dezember beginnenden WM-Feinschliff berief.