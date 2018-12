Handball-WM 2019: Fabian Böhm und Kai Häfner im vorläufigen DHB-Aufgebot

Am Montagvormittag hat Handball-Bundestrainer Christian Prokop sein vorläufiges Aufgebot für die Heim-Weltmeisterschaft im Januar bekanntgegeben. Unter den 28 nominierten Spielern befinden sich auch zwei Profis der TSV Hannover-Burgdorf: Die beiden Rückraum-Recken Kai Häfner und Fabian Böhm sind mit dabei.

Der 29-jährige Böhm stand bereits in dem 16 Spieler starken Aufgebot, das Bundestrainer Christian Prokop für einen dreitägigen Lehrgang in Rostock berief. Böhms Teamkollege Kai Häfner war für den Lehrgang nur als Reservespieler no­miniert worden- in den vorläufigen WM-Kader hat es Häfner nun geschafft.