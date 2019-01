Handball-WM 2019: Die Gehälter der deutschen Nationalspieler

28 000 Euro Prämie winken den deutschen Nationalspielern bei einem Titelgewinn der Handball-WM 2019 - wie der SPORTBUZZER bereits vor dem Turnier enthüllte. Eine große Summe, die im Vergleich mit den Prämien für die deutschen Fußball-Nationalspieler jedoch gering ist. Bei einem Titelgewinn in Russland hätte jeder DFB-Spieler im vergangenen Jahr 350.000 Euro bekommen, also mehr als zehnmal soviel wie ihre Kollegen vom Handball. Das setzt sich auch in den Gehältern fort, die Deutschlands Vorzeige-Handballer in ihren Klubs verdienen.