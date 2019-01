Versace-Pulli bei Pressekonferenz: Handball-Boss Bob Hanning erklärt seinen Auftritt

Am Tag vor dem Auftakt der Heim-WM der deutschen Handballer gehörten die Schlagzeilen einem Stück Stoff: DHB-Vizepräsident Bob Hanning machte auf der Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt am Donnerstag gegen Korea (18.15 Uhr) mit einem glanzvollen Outfit von Versace Furore. Der Pullover, opulent mit Leoparden und einer Göttin verziert und in den Farben Weiß, Blau und Gold gehalten, ist online für satte 495 Euro zu kaufen.