Handball-WM: Brasilien hilft Deutschland schon wieder - Halbfinale plötzlich ganz nah

Deutschlands Handballer haben bei der Heim-WM schon wieder unerwartete Hilfe von Brasilien erhalten. Die Südamerikaner bezwangen am Sonntagabend in Köln den EM-Fünften Kroatien überraschend mit 29:26 (17:13). Damit kann die DHB-Auswahl mit einem Sieg im Duell gegen Kroatien am Montag (20.30 Uhr/ZDF) vorzeitig den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.