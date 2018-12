Die Enttäuschung war groß bei Kai Häfner, als Bundestrainer Christian Prokop den Recken-Kapitän nicht für den 18-Mann-Kader berücksichtigte. Dem erfahrenen Häfner, der Deutschland 2016 als Nachnominierter von der Couch aus zum Titel warf, zog Prokop für den rechten Rückraum Franz Semper vor. Er ist praktisch Mentor des gerade mal 21-Jährigen, den er in seiner Trainerzeit in Leipzig besonders förderte.

"War eine sehr knappe Entscheidung"

Warum also Semper statt Häfner? „Weil er im Gesamtpaket etwas mehr gibt, aktuell“, erklärt Prokop auf Nachfrage. „Wir haben mit Fabian Wiede und Steffen Weinhold zwei spielerisch starke Spieler auf der Position und mit Franz Semper einen, der direkt aufs Tor geht, sehr viele Zweikämpfe bestreitet, in die Lücken stößt und unangenehm zu verteidigen ist.“ Auch in der Abwehr habe er seine Aufgaben sehr gut erfüllt. Und Häfner? Über dessen Stärken sei er „genauso froh“, sagt Prokop, der Häfner ein Hintertürchen offen lässt. Immerhin. „Es war eine sehr knappe Entscheidung, aber es muss ja keine letztendliche sein“, sagt er. Häfner solle sich fit- und bereithalten. „Er hat ja schon bewiesen, was es bedeutet, nachzukommen.“ „Stand heute“ vertraue Prokop jedoch Semper. Aber Häfner ist offenbar Joker Nummer eins.