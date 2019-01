Handball-WM: Geheimnis gelüftet! Fäth und Roggisch erklären das Buzzer-Rätsel

Kurz danach: Die Buzzer-Sirene ertönt erneut, die Zeit wird angehalten. Auszeit!? Auch diesmal wollte es niemand gewesen sein. Alle Blick gingen zu Steffen Fäth, dem vermeintlichen Übeltäter, der am Buzzer stand, doch auch der winkte unschuldig ab. Denn die Auszeit darf nur im Angriff genommen werden, sonst gibt es eine Zweiminutenstrafe. Franzosen-Coach Didier Dinart wittert einen „Buzzer-Gate“, wetterte in Richtung deutscher Bank. Hatte die Technik versagt? Unter höhnischem Gelächter Dinarts wurde schließlich der Buzzer-Ständer abgebaut, hinter den Kampfrichtertisch gelegt. Die dänischen Schiris und der norwegische Offical Per Morten Sodal legten fest, dass fortan bei einer Auszeit auf die altmodische Art, mit einer Grünen Karte, die Auszeit zu beantragen sei.

Die DHB-Stars um Andreas Wolff, Patrick Wiencek und Uwe Gensheimer (v.l.n.r.) schlafen während der WM in einem Hotel am Potsdamer Platz in Berlin. ©

Die Lösung des Buzzer-Rätsels gab es nach der Partie am Videobildschirm. Fäth hatte den Buzzer unabsichtlich ausgelöst. Erst als er einem Mitspieler gratulieren wollte, in der 21. Minute streifte er ihn. Beide Kontakte reichten aus.

Der Rückraumlinke klärte am Tag in kleiner Journalistenrunde auf: „Keine Ahnung, wer beim ersten Mal draufgekommen ist. Beim zweiten Mal habe ich nach der Harzdose gegriffen und bin aus Versehen draufgekommen. Das Kampfgericht kam erst mal nach vorne und für mich sah es so aus, als hätten sie gemerkt, dass ich das - unabsichtlich - war. Ob sie es wirklich wussten, weiß ich nicht. Ich habe in der Halbzeit dann nochmal mit ihnen gesprochen und das erklärt."