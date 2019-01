Dänemark zieht ins WM-Finale ein: Sensationeller Kantersieg gegen Frankreich

Angeführt von einem überragenden Mikkel Hansen ist Dänemark ins Finale der Handball-Weltmeisterschaft gestürmt und träumt nun vor heimischer Kulisse vom ersten Gold-Coup. Der Olympiasieger besiegte am Freitag im Halbfinale vor 12 500 in Hamburg den sechsmaligen Weltmeister Frankreich mit 38:30 (21:15) und hat damit nach Bronze 2007 sowie Silber 2011 und 2013 seine vierte WM-Medaille sicher. Der Gegner im Endspiel am Sonntag in Herning wird ab 20.30 Uhr im Anschluss zwischen Deutschland und Norwegen ermittelt - hier geht's zum Liveticker der Partie in Hamburg