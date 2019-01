Handball-WM: Bundestrainer Christian Prokop gibt endgültigen Kader am Sonntag bekannt

Handball-Bundestrainer Christian Prokop wird seinen 16-Mann-Kader für die Heim-WM am Sonntag bekannt geben. Dies kündigte der 40-Jährige vor den finalen WM-Tests gegen Tschechien am Freitag (16.15 Uhr/ARD) in Hannover und gegen Argentinien am Sonntag (14.00 Uhr/zdfsport.de) in Kiel an. "Am Sonntag wird die Entscheidung den Spielern mitgeteilt. Den genauen Zeitpunkt lasse ich mir offen", sagte Prokop am Donnerstag in Hamburg. "Ich habe schon verschiedene Gedankengänge durchgespielt, wie der WM-Kader aussehen könnte. Wir werden dann mit 16 Spielern nach Berlin reisen."