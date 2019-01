Handball-WM: Ohne Probleme! DHB-Team gewinnt auch gegen Brasilien

„Oh, wie ist das schön“, sangen die 13 500 Zuschauer schon lange vor dem Schlusspfiff. Martin Strobel reckte die Faust in Richtung Fans. Auf der Bank lagen sie sich in den Armen. Das hatte man wirklich lange nicht gesehen. Deutschlands Handballer zerlegten im zweiten Vorrundenspiel der Heim-WM mit einem beeindruckenden Sturmlauf Brasilien mit 34:21 (15:8). Eine Demonstration der Stärke. Ein Statement an die Konkurrenz. Auch an all jene, die an der Leistungsfähigkeit der Mannschaft gezweifelt hatten. Handball-Deutschland kann Weltmeisterschaft. Und Käptn Uwe Gensheimer marschierte vorneweg, war mit 10/5 Treffern nicht nur bester Werfer, wurde auch als „Man of the Match“ geehrt.

"Von Anfang an sehr konzentriert"

"Wir haben von Anfang an sehr konzentriert und mit vielen Emotionen gespielt", analysierte Gensheimer nach der Partie.

Aber, was war das für ein Start, was für erste 30 Minuten. Andreas, der Wolff im deutschen Tor, biss sofort zu, setzte mit vier Paraden die erste Duftmarke. Die ausverkaufte Arena am Ostbahnhof war auf Betriebstemperatur, sorgte für neue Pegelrekorde. „Andi“, brüllte der Hallensprecher und 13.500 schrien „Wolff“ mit solch einer Hingabe zurück, als ob sie den Kieler adoptieren wollten. Es dauerte 2:43 Minuten, ehe Steffen Weinhold mit einer ansatzlosen 97-Stundenkilometer-Rakete das Angriffsspiel zündete. Was folgte, war ein furioser Sturmlauf mit einem treffsicheren Uwe Gensheimer auf Linksaußen, einem Spielmacher Martin Strobel, der den Ball, das Spiel flott machte, seine Nebenleute immer wieder klug in Szene setzte, und einem Steffen Weinhold, der sich im Eins gegen Eins immer wieder durchtankte.