Handball-WM: Brasilien leistet Deutschland erneut große Schützenhilfe

Die deutschen Handballer gehen mit 3:1 Punkten in die WM-Hauptrunde in Köln. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop profitierte am Donnerstag schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Serbien vom 35:26-Sieg Brasiliens gegen Korea, durch den die Südamerikaner den dritten Platz in der Gruppe A und das Weiterkommen perfekt machten. Deutschland hatte die Brasilianer mit 34:21 bezwungen. Zudem nimmt die DHB-Auswahl das 25:25 gegen Titelverteidiger Frankreich mit in die nächste WM-Phase.