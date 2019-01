Deutschlands Handballer erhalten für WM-Gold vom Verband eine Prämie von 450.000 Euro. Das erklärte Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes (DHB), gegenüber dem SPORT BUZZER. "Das ist für das Team insgesamt. Jeder Spieler erhält außerdem gestaffelt nach Länderspielen noch Tagegeld für die Zeit der WM. Das haben wir mit dem Mannschaftsrat so ausgehandelt", erklärte Schober. Geld gibt es für das Team erst ab dem Erreichen der Hauptrunde: 50.000 Euro. Platz vier wird dann mit 150.000 Euro, Bronze mit 250.000 Euro und Silber mit 350.000 Euro honoriert.

Handball-WM: Bundestrainer Christian Prokop gibt endgültigen Kader am Sonntag bekannt

Extraregelung für Bundestrainer Prokop

Für den Bundestrainer gelte eine Extra-Regelung. Staff, also Physio und Ärzte, erhalten eine Extra-Prämie, "20 Prozent von der Teamregelung". DHB-Präsident Andreas Michelman: "Da wir eine Heim-WM haben, fallen die Prämien höher aus als bei einer normalen WM oder EM. Die Prämien sind zum erheblichen Teil über Sponsorengelder abgedeckt." Und: Der Verband rechnet aufgrund des guten Ticketverkaufs mit einem, so Schober, "siebenstelligen Überschuss, also einer Million Euro" - und das bei einem Etat von rund 14 Millionen Euro.