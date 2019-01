Handball-WM: So bereitet sich Deutschland auf den Kampf um Bronze vor

Nach einer Fahrt im nächtlichen Schneegestöber waren Deutschlands Handballer am Samstagmorgen gegen vier Uhr im dänischen Herning. Ausschlafen und Abschalten – das stand am Tag nach dem WM-Halbfinal-K.-o., dem 25:31 gegen Norwegens Express-Handball auf dem Programm. Auf ein Training wurde vor dem Spiel um WM-Bronze am Sonntag gegen Frankreich (14.30 Uhr, ZDF) verzichtet. „Wir haben schon so viele Hallen gesehen, die sehen alle gleich aus. Da war es besser, die Jungs in Ruhe zu lassen“, erklärte Teammanager Oliver Roggisch. Erst um 17.30 Uhr stand mit der Videoanalyse der erste Termin an.