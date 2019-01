Handball-WM: Deutschland – Frankreich heute live im TV und Live-Stream schauen

Es wurde nur das Spiel um Bronze! Millionen von Fans fieberten am Freitagabend am TV mit der Mannschaft in Hamburg im Halbfinale gegen Norwegen mit – und waren am Ende trotz des 25:31 stolz auf das Team von Bundestrainer Christian Prokop (39), das ein großartiger Co-Gastgeber war und gezeigt hat, was für eine Power in Handball als Sportart steckt.

Grußbotschaften der deutschen Fußball-Weltmeister, viel Prominenz, unter anderem Silvio Heinevetters Lebenspartnerin und Schauspielerin Simone Thomalla auf der Tribüne – Deutschland war gegen Norwegen im Handballfieber, doch die Finalteilnahme blieb – anders als 2007 in Köln – am Ende aus. Zum Sinnieren blieb nicht viel Zeit, die Mannschaft traf noch in der Nacht zu Samstag im dänischen Herning ein, wo sie in der Partie Deutschland gegen Frankreich am Sonntag (Anwurf: 14.30 Uhr) das Spiel um Bronze bestreiten wird. „Wir wollen diese Bronzemedaille unbedingt“, schwört Rückraumspieler Fabian Böhm (29, Hannover-Burgdorf) das Team auf das Spiel um Platz drei ein. Christian Prokop stellt am Samstag ebenfalls klar: „Wir wollen in dieses Spiel noch einmal alles reinsetzen.“ Dafür ist psychologische Detailarbeit gefragt. Nach dem Rausch der letzten 15 Tage kam gegen Norwegen der Kater. „Das Ergebnis ist so, wie es ist, richtig“, lässt allerdings DHB-Vizepräsident Bob Hanning keinen Zweifel am verdienten Finaleinzug der Skandinavier, die am Sonntag auf den Rivalen Dänemark treffen. „Es tut natürlich weh, ein Halbfinale zu verlieren. Ich fühle mich leer, ich glaube, das ganze Team fühlt sich leer“, schilderte Rechtsaußen Patrick Groetzki die Gefühlslage im DHB-Team.