Handball-WM: Deutschland gegen Brasilien live im TV und im Stream schauen

„Vor dem zweiten Spiel droht der DHB-Auswahl jedoch der Ausfall von Franz Semper. Der Leipziger konnte nach Fieber und Schüttelfrost nicht am Abschlusstraining in der Mercedes-Benz-Arena teilnehmen. „Er hat jetzt ein Einzelzimmer, sodass er niemanden anstecken kann“, informierte Bundestrainer Christian Prokop am Freitag bei der Pressekonferenz zum Spiel in Berlin, „aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir uns Gedanken machen müssen.“ Semper erzielte sein erst 4. Länderspieltor beim lockeren Auftaktsieg gegen Korea.