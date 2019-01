Handball-WM: Deutschland gegen Frankreich live im TV und im Stream schauen

Die Enttäuschung nach dem 22:22 gegen Russland am Montagabend war in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin fast greifbar. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gab gegen die „Sbornaja“ eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand und hat nun mit der Partie Deutschland gegen Frankreich am Dienstag (Anwurf: 20.30 Uhr) den nächsten, schweren Gegner vor der Brust.

„Bei einer Heim-WM darf so etwas eigentlich nicht passieren, dass wir ein Spiel gegen Russland noch unentschieden spielen“, ärgerte sich Kreisläufer Patrick Wiencek, „und es darf nicht passieren, dass wir die letzten Minuten noch so verkacken.“ Die Schwächen, aber auch die Stärken der „Bad Boys“ wurden in der Partie gegen die nervenstarken Russen deutlich aufgezeigt. In der Abwehr hat die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop (39), dessen Ansprachen in der Auszeit schon allein das Einschalten wert sind, ihre Solidität unter Beweis gestellt. Viel eher krankt es am Positionsspiel. Gegen Russland leistete man sich zu viele, unnötige Ballverluste im Spielaufbau. „Wir haben im Angriff einfach zu wenige Lösungen gefunden“, sagte Wiencek. „Wir sind in den entscheidenden Situationen nicht clever genug“, befand Bundestrainer Prokop.“

Frankreich startete mit einem 30:30 gegen Serbien in die WM, bezwang dann Brasilien klar mit 32:21 und holte sich beim 34:21 gegen Korea Schwung für den Showdown gegen Deutschland. Zudem ließ man Superstar Nikola Karabatic (34), Teamkollege von Deutschlands Uwe Gensheimer bei Paris St.-Germain für das Spiel gegen die „Bad Boys“ am Dienstag eigens einfliegen. Beim Spiel gegen Serbien wurde der viermalige Weltmeister bereits in der Halle gesichtet. Karabatic laboriert seit Oktober an einer Fuß-Operation. Ob der Superstar tatsächlich zum Einsatz kommen wird, hängt von seiner Trainingsleistung ab.

Wie sehe ich Handball-WM: Deutschland gegen Frankreich live im TV?

Handball-WM zur Prime Time! Das ZDF zeigt Deutschland gegen Frankreich am Dienstag ab 20 Uhr live. Reporter: Christoph Hamm, Markus Baur. Moderation: Yorck Polus. Als Experte in der Mercedes-Benz-Arena dabei: Sven-Sören Christophersen.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?