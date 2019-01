Handball-WM: Deutschland gegen Korea live im TV und im Stream schauen

Berlin, 10. Januar 2019 – Zum Anwurf der Handball-WM in Deutschland und Dänemark wird direkt Geschichte geschrieben. Korea tritt nach den Olympischen Winterspielen im vergangenen Jahr in Pyeongchang nun auch in Handball mit einer Mannschaft mit Spielern aus dem Nord- und Südteil an. Beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Korea (Anwurf: 18.15 Uhr) wird daher keine Nationalhymne im klassischen Sinn zu hören sein, sondern ein koreanisches Volkslied.

An das „Wintermärchen“ vor 12 Jahren hat man beim DHB noch allerbeste Erinnerungen. In Köln wurde Deutschland am 4. Februar 2007 durch ein 29:24 gegen Polen in Köln Handball-Weltmeister. Bundestrainer Christian Prokop weiß, dass seine „Bad Boys“ bei der WM im eigenen Land unter besonderer Beobachtung stehen. „Das war eine fantastische Stimmung“, erinnert sich der 39-Jährig e in einem SPORT BILD-Special zur WM 2019, „Standing Ovations und riesige Deutschland-Fahnen, im Halbfinale gegen Frankreich und im Finale gegen Polen hat jeder Spieler alles gegeben.“ Den größten Unterschied zu den Weltmeistern von 2007 sieht Prokop in der Mentalität: „Ich glaube, dass wir etwas ruhiger und vorsichtiger in der Außendarstellung geworden sind.“ Zu den Spielern, auf die es nun ankommt, zählt aber mit Matthias Musche (26) vom SC Magdeburg auf Außen ein Spieler, dem Prokop „eine Krieger-Mentalität“ zuweist.