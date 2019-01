Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen heute live im TV und Live-Stream schauen

Hamburg calling! Das Halbfinale der Handball-WM 2019 steigt mit beiden Co-Gastgebern - besser könnte es für die Stimmung in den Hallen in Deutschland und Dänemark nicht sein. Der Final-Gegner wird bereits um 17.30 Uhr ermittelt, die deutsche Mannschaft und ihr Gegner aus Norwegen wissen also schon, wer im Finale am Sonntag im dänischen Herning auf sie wartet. Mit der Partie Deutschland gegen Norwegen am Freitag (Anwurf: 20.30 Uhr) in Hamburg wartet das nächste Highlight auf die ,,Recken" - und viele prominente Sportler drücken der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop (39) die Daumen.

Fußball-Weltmeister Christoph Kramer saß beim 31:30-Erfolg gegen Spanien in den DHB-Trikots auf der Tribüne in Köln. ,,Natürlich wissen die Jungs, dass wir Fußballer ihnen ganz klar die Daumen drücken und mitfiebern werden. Wir hoffen jetzt, dass wir Norwegen schlagen und ins Finale kommen - und dann schauen wir, auf wen wir treffen", sagte Manuel Neuer, Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag bei einem Sponsorentermin (Audi) in München.

Eine Menge Anerkennung für die Teamleistung gab es auch vom aussortierten Tobias Reichmann (30, Melsungen). Er schrieb am Donnerstag einen offenen Brief an die DHB-Auswahl. ,,Ihr habt ganz Deutschland verzaubert und ihr verdient die höchste Anerkennung", schrieb Reichmann darin, ,,kämpft weiter so stark, glaubt an Euch und belohnt Euch selbst mit dem Finale, ich bin sehr stolz auf Euch." Das will man im Team anscheinend wörtlich nehmen. ,,Wir haben noch nicht genug", sagt Uwe Gensheimer vor dem Showdown mit Norwegen.,,Es wird eine brutal schöne Aufgabe", formulierte es Bundestrainer Prokop bei der abschließenden Pressekonferenz etwas blumiger.

Wie sehe ich Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen live im TV?

Das Erste zeigt Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen am Freitag live. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Florian Naß. Moderation: Alexander Bommes, Experte ist Dominik Klein.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?