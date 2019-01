Handball-WM: Deutschland gegen Russland live im TV und im Stream schauen

Die Herausforderungen werden anspruchsvoller bei der Handball-WM! Nach dem 30:19-Aufgalopp gegen Korea und dem 34:21 am Samstagabend gegen Brasilien wartet in der Partie Deutschland gegen Russland am Montag (Anwurf: 18 Uhr) ein ganz anderes Kaliber auf die „Bad Boys“!

Die „Sbornaja“ patzte zum Auftakt beim 30:30 gegen Serbien in Berlin, hielt sich dann aber beim 34:27 gegen die Koreaner schadlos. Deutschland ist seiner Rolle als Mitfavorit gerecht geworden und begeisterte gegen die Brasilianer phasenweise auf ganzer Linie. „Wolff-Wahnsinn und Gensheimer-Gala“, feierte BILD am SONNTAG die Handball-Helden um den 10-fachen Torschützen Uwe Gensheimer (32) von Paris St.-Germain und Torhüter Andreas Wolff vom THW Kiel, der in der Anfangsphase gegen die Brasilianer so gut wie nichts zuließ. „Die Stimmung ist einmalig, das müssen wir aufsaugen“, fordert Martin Strobel von Balingen-Weilstetten. Für Bundestrainer Christian Prokop (39) war es „Das schönste Länderspiel meiner Karriere als Bundestrainer.“ Kreisläufer Patrick Wiencek: „Die Stimmung im Team war noch nie so gut.“ Mit dieser Euphorie und diesem Selbstvertrauen sollte es auch gegen Russland und im abschließenden Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich klappen.