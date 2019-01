Handball-WM: Deutschland gegen Serbien live im TV und im Stream schauen

Und der nächste Krimi von Berlin! Das 25:25 gegen Weltmeister Frankreich schloss am Dienstag von der Dramatik her nahtlos an das 22:22 gegen Russland am Montagabend an. Wieder fehlten der deutschen Handball-Nationalmannschaft nur Sekunden zur Sensation. Das Gute: Die Final-Runde ist erreicht – und es geht nun darum, weiter die Spannung hoch zu halten. Die Partie Deutschland gegen Serbien am Donnerstag (Anwurf: 18 Uhr) ist für die „Bad Boys“ aber auch der Abschied aus Berlin.

Handball-WM 2019: Pressestimmen zum Remis-Drama zwischen Deutschland und Frankreich

Die Hauptrunde steigt von Samstag, 19. bis Mittwoch, 23. Januar 2019, in Köln, Kopenhagen und Herning. Die Unterstützung für die DHB-Auswahl wird in der 19.250 Zuschauern Platz bietenden Lanxess Arena in Köln mit Sicherheit genauso gut sein wie in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Der Weltmeister von 2007 trifft in der Hauptrunde auf die drei besten Mannschaften der Gruppe B, die derzeit in München ausgetragen wird. In dieser Gruppe kämpfen Kroatien, Spanien, Mazedonien und Island ums Weiterkommen, Japan und Bahrain (beide null Punkte) sind raus. Kroatien hatte am frühen Mittwochabend wenig überraschend auch keine Probleme mit Außenseiter Bahrain (32:20). Spanien brauchte gegen Mazedonien einen längeren Atem, die Iberer brachten den Sieg am Ende aber doch souverän über die Zeit (32:21).

Eines ist vor dem Spiel gegen Serbien klar: Verschenken wird und kann die DHB-Auswahl das letzte Gruppenspiel gegen Serbien nicht. Die Serben haben mit drei Punkten noch eine Chance aufs Weiterkommen. Im Falle eines eigenen Sieges und gleichzeitiger Niederlagen von Brasilien und Russland stünden die Balkan-Handballer in der Hauptrunde - mit 2:2 Punkten. Die deutsche Mannschaft hätte in dem Fall 1:3 Zähler auf dem Konto, vom Halbfinale (25. Januar in Hamburg) würde dann kaum mehr jemand träumen, da diese Punktzahl mit in die Hauptrunde genommen wird…

Wie sehe ich Handball-WM: Deutschland gegen Serbien live im TV?

Das Erste zeigt Handball-WM: Deutschland gegen Serbien am Donnerstag live. Die Übertragung beginnt um 17.40 Uhr. Reporter in Berlin ist Florian Naß, Moderation: Alexander Bommes.

Gibt es einen (kostenlosen) Live-Stream?