Handball-WM: Termine fix - Das sind die deutschen Gegner in der Hauptrunde

Deutschland hat bei der Heim-WM gute Karten auf den Einzug ins Halbfinale. Seit Donnerstagabend stehen die genauen Termine für die Handball-Nationalmannschaft in der am Samstag startenden Hauptrunde in Köln fest. Dort nimmt die deutsche Mannschaft am Samstag (20.30 Uhr) gegen Island mit 3:1 Punkten den Kampf um das angepeilte Halbfinal-Ticket auf. „Die drei Punkte sind neben der euphorischen Stimmung das Wichtigste“, meinte Bundestrainer Christian Prokop nach dem klaren Erfolg im letzten Vorrunden-Spiel gegen Serbien. „Es war eine schwere Vorrundengruppe. Dass wir da so durchgehen mit der 3:1-Punktausbeute und dem guten Torverhältnis - das ist eine ganz tolle Sache“, lobte er.