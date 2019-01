Handball-WM: Island, Kroatien, Spanien - Das sind die Gegner von Deutschland

Am Samstag um 20:30 Uhr beginnt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die heiße Phase der WM. Das Team von Trainer Christian Prokop muss gegen die Gegner Island, Kroatien und Spanien die Euphorie der Vorrunde mitnehmen und möglichst viele Punkte sammeln, um den Sprung in das Halbfinale zu schaffen. In der Kölner Lanxess Arena sind die Isländer um Ex-Kiel-Star Aron Palmarsson der erste Gruppengegner.