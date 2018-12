Handball-WM 2019: Das ist der vorläufige Kader der Nationalmannschaft

Der frühere Weltmeister Michael Kraus wird bei der Heim-Weltmeisterschaft 2019 nicht für Deutschland auflaufen. Bundestrainer Christian Prokop berief den 35 Jahre alten Spielmacher des TVB Stuttgart am Montag nicht in sein vorläufiges Aufgebot für das Turnier im Januar. Unter den 28 nominierten Spielern befindet sich stattdessen in Torhüter Johannes Bitter ein anderer Weltmeister von 2007. Auf den 21-jährigen Marian Michalczik von GWD Mindet verzichtet Prokop dagegen überraschend. Aus diesem Kreis der 28 Spieler muss Prokop bis zum WM-Start am 10. Januar seine 16 Spieler für das Turnier berufen.