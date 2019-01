Handball-WM: Ärger nach Deutschland-Pleite gegen Norwegen - Wiencek stinksauer

Der Handball-Traum ist vorbei: Deutschland hat bei der Heim-WM das Finale verpasst. Das Halbfinale gegen Norwegen verloren die DHB-Stars mit 25:31 . Nach Schlusspfiff in Hamburg ließen viele Spieler ihren Tränen freien Lauf - und auch ihrem Ärger. Was viele Fans vor den TV-Bildschirmen (11,91 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel in der ARD) verpasst haben: Kurz nach dem Ende des Spiels gab es großen Wirbel um eine Szene.

Deutsche Handballer nehmen unfaire Norwegen-Szene mit Ärger zur Kenntnis

Was war passiert? Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer versucht knapp 20 Sekunden vor Schluss mit letzter Kraft, ein Tor für Deutschland zu erzielen - und scheitert bei der Ergebniskorrektur am norwegischen Keeper. Norwegen ist im Ballbesitz und kann sich eigentlich schon über den sicheren Sieg (30: 25) freuen - Zeitspiel werden die Schiedsrichter bei nur wenigen verbleibenden Sekunden nun nicht mehr pfeifen. Die deutschen Spieler drehen sich bereits enttäuscht ab, Torwart Silvio Heinevetter verlässt sein Tor. Doch der Norweger Goran Johannessen denkt nicht daran, aufzuhören. Kurz vor Abschluss der Spielzeit wirft der Profi des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt auf das leere Tor - und trifft zum Ärger der Deutschen zum Endstand von 31:25.

Nach der Aktion klatschten die deutschen Nationalspieler Fabian Böhm und Torwart Heinevetter höhnisch Beifall in Richtung des Torschützen. Laut einem Bericht der Sport Bild soll besonders Abwehrspieler Patrick Wiencek wegen der Tor-Aktion des Norwegers angefressen gewesen sein. Der THW-Kiel-Profi soll Johannessen beim obligatorischen Abklatschen nach dem Spiel auch zurechtgewiesen haben, dass man so etwas nicht mache - und sich die beiden in der Bundesliga wieder treffen würden. Bis dahin ist allerdings noch Zeit: Am 30. Mai treffen Flensburg und Verfolger Kiel (vier Punkte Abstand) in der Bundesliga aufeinander.