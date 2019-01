Handball-WM: Siegesserie beendet! DHB-Team mit Remis gegen Russland

Es sind die letzten Sekunden des Spiels. Ballbesitz Russland. 13.500 Fans stehen, schreien im Chor „Deutschland, Deutschland“. So als wollten sie mit vereinten Kräften, den Angriff abblocken. Doch Sergej Mark Kosorotov, der 19-Jährige, das Rückraumtalent aus Moskau, fasst sich ein Herz, steigt hoch, wirft und trifft. Deutschland bleiben nur fünf Sekunden, ein direkter Freiwurf von Steffen Fäth. Doch der bleibt im russischen Block hängen. Aus und vorbei. Deutschland hat gegen Russland einen schon sicher geglaubten Sieg, eine Vier-Tore-Führung weggeworfen, mit einem 22:22 (12:10) den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde verpasst. Es ist der erste Dämpfer. Im Gipfeltreffen mit Frankreich steht die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) nun schon unter Zugzwang.

Unangenehme Russen

Gegen den Weltmeister muss die deutsche Mannschaft sich aber wieder steigern. Gegen die unangenehmen Russen fand Prokops Mannschaft zunächst keinen Zugang zum Spiel. Das lag zum einen daran, dass der Gegner deutlich besser verteidigte als zuletzt noch die Brasilianer. Vor allem aber knüpfte Deutschlands Torhüter Andreas Wolff im ersten Durchgang nicht an seine zuvor starken Turnierleistungen an. In der ersten Viertelstunde parierte der Keeper des THW Kiel lediglich einen Wurf. Noch vor der Pause brachte Prokop erstmals den zweiten Torhüter Silvio Heinevetter aufs Feld. "Ich denke, dass wir mit dem Punkt nicht zufrieden sein können. Wir hätten den Sack zehn Minuten vor dem Ende zu machen können", erklärte Wolff in der ARD.