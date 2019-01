Handball-WM: Diese DHB-Stars teilen sich ein Doppelzimmer

Jazzbar, zwei Restaurants, elegante Zimmer mit 55-Zoll-Flachbildschirmen, dazu ein türkisches Dampfbad und ein beheiztes Hallenbad in der achten Etage mit einem überwältigenden Blick über die Dächer der Hauptstadt. Deutschlands Handballer logieren in den Berliner WM-Tagen am Potsdamer Platz im mondänen Fünf-Sterne-Tempel „Grand Hyatt“ (326 Zimmer, 16 luxuriöse Suiten, 204 Euro mit Frühstück pro Nacht). Ein Quantensprung in Sachen Wohlfühloase im Vergleich zur Europameisterschaft in Kroatien. Vor zwölf Monaten wohnten Gensheimer & Co. in der Vorrunde im Zagreber „Panorama“-Hotel, einem postsozialistischen Hochhaus mit Blick auf eine Müllverbrennungsanlage.

Die Zimmernachbarn der Handball-Stars