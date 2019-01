Handball-WM: Deshalb findet das Finale in Herning statt - und nicht in Kopenhagen

„Auf Wiedersehen, Tyskland“, titelte die Zeitung Dagbladet nach dem Finaleinzug bei der Handball-WM auf Deutsch. Und am Sonntag wollen die norwegischen Helden nachlegen, gegen Dänemark den zweiten Gastgeber ins Tal der Tränen schicken (17.30 Uhr, Eurosport). Es ist auch das Duell der Superstars, das zwischen Mikkel Hansen (31) und dem Norweger Sander Sagosen (23), die beide in Paris spielen. Hansen, der mit 960 000 Euro per anno einer der Topverdiener der Branche ist, spielt bisher eine überragende WM, ist mit 65 Treffern auch der Toptorjäger im Turnier. Sagosen (48 Treffer) ist Dreh-und Angelpunkt im Spiel der Norweger, wie die Deutschen leidvoll in Erinnerung haben.

Finale der Handball-WM in Herning: Dänemark ist stolz auf die neue Halle

Im Finale spielt auch die Bundesliga mit – und das in geballter Form. Im 16-köpfigen Dänen-Kader stehen neun Spieler in Deutschland in Lohn und Brot, darunter zwei in Kiel (Keeper Niklas Landin und sein Bruder Magnus) und vier in Flensburg (Simon Hald, Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen). Bei den Norwegern sind es sogar zehn, die in der Bundesliga spielen, darunter ein Quartett in Flensburg (Goran Johannessen, Magnus Jondal, Magnus Rod, Torhüter Torbjörn Bergerud) und 2,01-Meter-Riese Harald Reinkind in Kiel.

Das Besondere: Das Finale steigt nicht in Kopenhagen, sondern in Herning. „Das ist der einzige Fehler dieser WM“, sagt der deutsche Verbandsvize Bob Hanning. Denn im Konzept große Arenen in großen Städten fällt die Kleinstadt aus dem Rahmen. Mit 49 000 Einwohnern kleiner als Norderstedt liegt sie im Nirgendwo, in der Region Midtjylland, 190 Kilometer von Flensburg weg und ist gerade mal die elftgrößte Stadt im Land. Aber auf ihre „Box“ lassen die Dänen nichts kommen. Die nach zweijähriger Bauzeit 2010 eröffnete „Jyske Bank Boxen“ (Kosten: 44 Millionen Euro) ist mit 15.000 Zuschauern Dänemarks größte und schönste Halle. In der „Box“ waren schon Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis, Schwimmen, Handball und Eishockey. Hier haben schon Lady Gaga, Madonna und Metallica gespielt, auch Helene Fischer – und das zweimal vor ausverkauftem Haus.

Sonst kann Herning mit einem Messegelände, einer tollen Fan-Zone und vielen Parkplätzen punkten. Aber nicht mit Hotels. Seit der Eishockey-WM 2018, als die Kapazitäten nicht ausreichten, ist Herning deshalb Airbnb-Hochburg. Und will noch mehr Sport. Das Ziel: Die Tour de France soll irgendwann in Herning starten. Bjarne Riis, 1996 Tour-Sieger, ist einer der berühmtesten Söhne der Stadt. jek