Handball-WM: Finale Norwegen gegen Dänemark heute live im TV und Live-Stream schauen

Holt sich Norwegen nach dem Halbfinal-Triumph gegen Co-Gastgeber Deutschland nun den ersten WM-Titel? Im Finale der Handball-WM Norwegen gegen Dänemark am Sonntag (Anwurf: 17.30 Uhr) kommt es in Herning zum skandinavischen Duell. In jedem Fall wird die Handball-WM einen neuen Weltmeister sehen, eine Nation, die noch nie ganz oben stand. Co-Gastgeber Dänemark wartet seit 22 WM-Teilnahmen auf diesen Erfolg, Norwegen seit 14.

Für Handball-Legende Stefan Kretzschmar (45) war Norwegen schon vor der WM auf dem Favoritenzettel. ,,Die Mannschaft ist geil und kein Geheimfavorit mehr - so wie in den Vorjahren", schrieb ,,Kretzsche" in einem Special von SPORT BILD zur Handball-WM, ,,die Norweger sind für das niedrige Durchschnittsalter unfassbar gut. Sander Sagosen ist seit anderthalb Jahren der Anführer der Star-Truppe von Paris Saint-Germain" Trainer Christian Berge sieht seinen Star als ,,gleichberechtigten Trainer." Norwegens Medien jubeln nach dem Finaleinzug gegen Deutschland. ,,Jetzt kommt es zum Traumfinale gegen Dänemark in Herning", schrieb die Zeitung Aftenposten am Samstag. Im ersten Duell der beiden skandinavischen Teams hatte es für die Norweger in der Vorrunde noch eine 26:30-Niederlage gegen den Co-Gastgeber gegeben.