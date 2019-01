Handball-WM: Franz Semper im Interview - "Ich bin immer bereit"

15:15 Minuten Einsatzzeit gegen Korea, zwei Würfe, ein Tor – das ist Franz Sempers bisherige WM-Bilanz. Am Donnerstag (18 Uhr) im letzten Vorrundenspiel gegen Serbien soll Leipzigs Rückraumrechter zum Einsatz kommen. So kündigte es zumindest Co-Trainer Alexander Haase an.

Ist die Vorfreude auf Ihren zweiten WM-Einsatz groß?

Was ist Ihre gefährlichste Waffe? Wie können Sie dem Team helfen?

Wie haben Sie das Frankreich-Spiel erlebt?

Wie jeder in der Halle auch. Das Gegentor in letzter Sekunde war unglücklich, aber es war ein Riesenkampf, eine Wahnsinnsleistung. Und die Fans waren atemberaubend. So eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Das kann so weitergehen.