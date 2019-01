BVB-Profi Julian Weigl exklusiv: Das können Fußballer von der Handball-WM lernen

Julian Weigl: Die Handball-WM interessiert mich schon sehr. Ich bin sonst nicht so im Handball drin, aber unsere Jungs machen es bei diesem Turnier fantastisch und es macht großen Spaß, ihnen zuzuschauen. Es geht auf dem Spielfeld auf und ab - Handball ist wirklich ein cooler Sport!

Gerade wir, die aus Deutschland sind, reden viel über das DHB-Team. Mir fällt auf: Handball wird von uns mehr verfolgt, als in der Vergangenheit. Der Handball-Hype ist da.

Ist das Turnier auch in der Kabine von Borussia Dortmund ein Thema?

Ich habe damit gar kein Problem. Handball ist ein sehr harter Sport. Wenn ich sehe, wie die Kreisläufer angegangen werden - Wahnsinn! Beim Handball geht es richtig zur Sache. Handball ist auf jeden Fall härter als Fußball und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, das so zu sagen.

Viele Menschen finden, dass Handballer harte Kerle sind und weniger meckern und fallen als Fußballer . Was denken Sie?

Weigl über die deutsche Handball-Nationalmannschaft: "Der Teamgeist beeindruckt mich"

Kann man sich als Fußballer Dinge bei den Handballern abschauen?

Schwierig. Denn alles, was sie sehr gut machen, machen sie mit der Hand. Doch es gibt schon Dinge, die man sich als Fußballer ruhig mal anschauen kann - beispielsweise das geschlossene verteidigen. Die Verteidigung der deutschen Handballer steht extrem eng, das braucht man im Fußball auch. Auch an der Disziplin und dem Teamspirit kann mich sich orientieren. Man sieht, wie auch die Jungs auf der Bank alle aufspringen, wenn der Torwart mal einen Ball hält oder wenn super verteidigt oder ein Tor geworfen wird. Mir ist aufgefallen, wie sehr die Bank da mitgeht, gerade in den Schlussminuten, wenn es mal knapp ist. Der Teamgeist beeindruckt mich.