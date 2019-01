Handball-WM: Recke Kai Häfner reist nach Weinhold-Verletzung zur Nationalmannschaft

Rückraumspieler Kai Häfner wird am Mittwoch in den Kreis der deutschen Handballer in Berlin zurückkehren. Damit reagiert Bundestrainer Christian Prokop auf eine Verletzung von Steffen Weinhold, wie sein Co-Trainer Alexander Haase am Mittwochmorgen sagte. „Steffen Weinhold hat eine Zerrung. Das wird jetzt vier, fünf Tage dauern“, sagte er. „Um weiter gut zu trainieren und uns vorzubereiten, ist Kai heute Mittag dabei.“