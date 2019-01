Kommentar zur Handball-WM: Deutschland hat seine Reifeprüfung bestanden

Die Franzosen, Titelverteidiger und Überflieger, fast hätte das DHB-Team sie geerdet. Nach dem weggeworfenen Sieg gegen Russland haben Deutschlands Handballer ihre erste Reifeprüfung trotz des Remis bestanden. Und der Handball-Gott ist mit ihnen. Dank brasilianischer Schützenhilfe ist der Russland-Ausrutscher Geschichte, das Tor zum Halbfinale bleibt offen. Am Wochenende ziehen Gensheimer & Co. nach Köln um – in den 19.000-Mann-Tempel am Rhein. Das wird Handball-Karneval pur.