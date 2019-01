Kroatien-Trainer wütet nach WM-Aus gegen Deutschland: "Das war Betrug!"

Die deutschen Handballer haben ihren Matchball gegen Kroatien verwandelt und den Einzug ins Halbfinale der Heim-WM perfekt gemacht. Angetrieben von der lautstarken Kölner Arena entschied das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Montagabend eine hochspannende Partie mit 22:21 (11:11) für sich. Handball-Deutschland ist obenauf: DHB-Vize Bob Hanning lobte die bisherigen Leistungen der deutschen Auswahl in höchsten Tönen. Damit kann der DHB-Auswahl das Ticket für das Halbfinale am Freitag in Hamburg vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Spanien nicht mehr genommen werden.

Während die Stimmung beim Gastgeber nach dem knappen Erfolg kaum besser sein könnte, gingen die unterlegenen Kroaten im Anschluss an ihr WM-Aus auf die Barrikaden. Vor allem bei Nationaltrainer Lino Cervar gab es kein Halten mehr. Der Grund: Er sah sein Team von den Unparteiischen benachteiligt. Der 68-Jährige ließ in seinem Statement kein gutes Haar an dem dänischen Gespann, bestehend aus Martin Gjeding und Mads Hansen: "Die Schiedsrichter haben ihren Job nicht gut gemacht heute."

Was war passiert? Eine der Hauptkritikpunkte bezog sich auf eine Situation kurz vor Schluss, als die Schiedsrichter beim Stande von 20:21 auf Stürmerfoul gegen Kroatien entschieden. Selbst aus Sicht des ehemaligen Nationalspielers Markus Baur, der natürlich die schwarz-rot-goldene Fahne hochhält, war der Pfiff zumindest fragwürdig: "Es ist schon hart, aber nehmen wir gerne an", so Baur.

Kroatien-Coach wittert Wettbewerbsverzerrung - Strafe droht

Der kroatische Coach ging in seiner Analyse sogar noch einen Schritt weiter und fühlte sich zum wiederholten Mal ungerechnet behandelt: "Unser Team hatte heute nicht die gleichen Chancen wie Deutschland. Das ist die dritte WM, bei der wir um unsere Chance betrogen wurden."

Gegenüber dem kroatischen Portal 24 Sata fand Cervar sogar noch deutlichere Worte: "Diese Schiedsrichter müssen sanktioniert und ausgeschlossen werden. Sie haben keinen moralischen Wert, das ist ein Betrug." Diese harsche Kritik dürfte allerdings eher für den Handball-Trainer drastische Folgen haben. So zog 24 Sata eine Parallele zu einem Vorfall um den montenegrinischen Coach Veselin Vujovic, der von der EHF wegen einer ähnlichen Wortwahl einst drei Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde. Cervar könnte demzufolge sogar eine noch höhere Strafe drohen.

