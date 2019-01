Handball-WM: Auf diesen Kroatien-Star muss Deutschland aufpassen

„Ich bin enttäuscht und traurig. Das ist eine Riesen-Überraschung. Wir wussten Brasilien ist gefährlich, aber bei uns hat gar nichts funktioniert.", erzählt Duvnjak. Mit 4:0-Zählern als einziges Team in die Kölner Hauptrunde marschiert, stehen die Kroaten jetzt mit dem Rücken zur Wand. „Wir hatten alles selbst in der Hand, jetzt wird es brutal schwer. Deutschland spielt ein überragendes Turnier, hat 20.000 Zuschauer dahinter und wir haben nur 24 Stunden Zeit zum regenerieren. Aber wir kämpfen bis zum Ende.“

Der Blick ist leer, die Schultern hängen. Domagoj Duvnjak quält sich müde durch die Mixedzone in den Kölner Arena-Katakomben. Der Superstar der Kroaten muss die überraschende Niederlage der „Kauboji“ (Cowboys) erklären, das 26:29 gegen Brasilien. Mit dem Sensationssieg bescheren die Männer vom Zuckerhut Deutschlands Handballern am Montag (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) im zweiten Hauptrunden-Spiel einen Matchball für den Einzug ins Halbfinale.

Edel-Hotel am Rheinufer: So wohnen die deutschen Handball-Stars in Köln

Denn Kroatien giert nach Gold. Jahr für Jahr zählt das Team zu den Mitfavoriten, war in den vergangenen 17 Großturnieren immer unter den Top sechs, gewann je viermal Silber und Bronze. Doch der letzte Gold-Wurf, der bei Olympia in Athen, ist 15 Jahre her. Bei der Heim-EM im Vorjahr wurde es gar nur Platz fünf – und Duvnjak zur tragischen Figur, als er sich im ersten Spiel verletzte. „Es war eine Riesenenttäuschung. Ich war richtig traurig, aber so ist das im Sport“, erinnert sich der 30-Jährige.

Schwalb schwärmt von Duvnjak

Die WM in Deutschland hat für „Dule“ („Domagoj sagt nur meine Mama, wenn ich etwas ausgefressen habe“) deshalb eine besondere Bedeutung. Auch, weil es seit zehn Jahren seine Wahlheimat ist. 2009 kam er aus Zagreb in die Bundesliga zum HSV nach Hamburg – für die stattliche Ablöse von einer Million Euro. Seit 2014 ist er hauptamtlicher Denker, Lenker und Motor des Kieler Angriffs. Er ist ein Künstler, der Handball spielen will, aber auch kämpfen kann. Explosiv, clever, mit zahlreichen Wurfvarianten. „Wenn ich mir einen Profi malen dürfte, dann sähe er so aus wie Dule. Er kann ein Spiel lesen, ist eine Rakete“, schwärmt sein Ex-Trainer Martin Schwalb noch heute. Duvnjak ist ein unermüdlicher Arbeiter mit einem simplen Erfolgsrezept: „Ich schlafe sehr, sehr viel. Ich liebe es.“