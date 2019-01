Handball-WM live: Deutschland gegen Frankreich im Liveticker - Reicht es zu Bronze?

Macht das Wiedersehen Freude? Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im Spiel um Platz drei der bislang so berauschenden Handball-WM auf Frankreich. Im ersten Auswärtsspiel der WM in Herning hat es das DHB-Team um 14.30 Uhr (das Spiel hier im TV schauen!) mit dem amtierenden Champion von 2017 zu tun. Das Nachbarland war bereits Gegner in der Vorrunde - da allerdings noch ohne ihren reaktivierten Superstar Nikola Karabatic. Das erste Aufeinandertreffen im Turnier endete 25:25 - ein echtes Drama! Das Team von Bundestrainer Christian Prokop verspielte bei dem Spektakel unglücklich eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung.

Hier ab 14.30 Uhr live: Das Spiel um Platz drei der Handball-WM zwischen Deutschland und Frankreich im SPORTBUZZER-Liveticker!

Mit Selbstbewusstsein und Stolz gegen Frankreich

Mit dem enttäuschenden 25:31 im Halbfinale gegen Norwegen und dem verpassten Finale beschäftigt sich im deutschen Team keiner mehr. Der Blick richtet sich nun auf die Möglichkeit, die Bronzemedaille zu holen. "Jeder von uns will am Sonntag so ein Ding um den Hals hängen haben", sagte etwa Patrick Groetzki. Es wäre die erste WM-Medaille seit dem "Wintermärchen" 2007.