Handball-WM live: Krimi zwischen Deutschland und Frankreich im Liveticker

Jetzt geht die Handball-WM erst richtig los! Ganz Deutschland ist in WM-Stimmung und fiebert dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (Anwurf: 20:30 Uhr) in der Berliner Mercedes-Benz-Arena entgegen. Bei einem Sieg oder Remis gegen den WM-Titelverteidiger erreicht die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop sicher die Hauptrunde. Bei einer Niederlage könnte es dagegen gefährlich knapp werden - auch wegen des Punktverlusts beim 22:22 gegen Russland am Montag. Prokop gab sich vor dem richtungsweisenden WM-Duell mit Weltmeister Frankreich kämpferisch. "Wir haben auch schon ein bisschen was aufgebaut. Und das will ich nicht kaputt geredet haben nach einem Unentschieden", sagte der 40-Jährige.