Handball-WM live: Deutschland gegen Kroatien im Liveticker - Halbfinal-Einzug fix?

Zieht Deutschland bei der Handball-WM gegen Kroatien ins Halbfinale ein? Der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop fehlt nur noch ein Sieg aus den verblieben zwei Spielen der Hauptrunde, um den Einzug in die Vorschlussrunde der Heim-WM perfekt zu machen. In Köln sind am Montagabend um 20.30 Uhr (das Spiel hier im TV schauen!) Kroatien und Superstar Domagoj Duvnjak von THW Kiel die Gegner. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Island geht Deutschland als Favorit ins Spiel gegen den Weltmeister von 2003. Die Kroaten hatten am Sonntag gegen Underdog Brasilien gepatzt und so das Tor ins Halbfinale für Uwe Gensheimer und seine Mitspieler ganz weit aufgestoßen.