Handball-WM live: Halbfinale zwischen Deutschland und Norwegen im Liveticker

Erfüllt sich Deutschland im Halbfinale der Handball-WM gegen Norwegen seinen Final-Traum? Das Team von Bundestrainer Christian Prokop ist nur noch einen Sieg vom Finale der (Fast-)Heim-WM entfernt. In Hamburg sind am Freitagabend um 20.30 Uhr (das Spiel hier im TV schauen!) Norwegen mit Superstar Sander Sagosen die Gegner. Nach den überzeugeden Auftritten in der Hauptrunde und dem abschließenden Sieg gegen Spanien ist dem DHB-Team einiges zuzutrauen. Aber Vorsicht: Die Skandinavier sind extrem stark, standen bei der vergangenen WM 2017 im Finale, verloren dort gegen Frankreich.