Handball-WM: So fanden Trainer Christian Prokop und Kapitän Uwe Gensheimer zu alter Stärke

Das Ziel Halbfinale in Hamburg ist bereits erreicht. Das letzte Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM gegen Spanien an diesem Mittwoch (20.30 Uhr, ARD) entscheidet nur noch über Platz eins oder zwei. Die Last, die auf Bundestrainer Christian Prokop lag, ist wie weggeblasen nach dem 22:21-Krimi gegen Kroatien am Montag. Weggeblasen von der Begeisterung der Fans. Dass sich die Menschen in Deutschland für seine Handballer begeistern würden, die Spiele im TV verfolgen würde, war vor der WM zu erwarten. Aber dass bis zu 12,35 Millionen Zuschauer den Sieg gegen Kroatien vor den Bildschirmen verfolgen würden, dass ein Land im Handballfieber ist, das überrascht doch.

Handball-WM: Diese DHB-Stars teilen sich ein Doppelzimmer

War das Ziel Halbfinale realistisch?

Das Halbfinale war pflichtbewusst angesichts einer Heim-WM als Ziel ausgegeben worden. Doch war es realistisch? Ein Sprung in den EM-Januar 2018: Der Titelverteidiger wird nur Neunter. Handball-Deutschland diskutiert über den hilflosen, jungen Trainer. Über den Graben, der ihn und die Mannschaft trennt. Beratungsresistent, spaßbefreit, systemversessen, so lauten die Vorwürfe. Die Spieler sind genervt. Der „Nagelsmann des Handballs“ ist an seine Grenzen gestoßen. Spieler denken über Rücktritt nach. Prokops Aus scheint besiegelt.

Auch sein Käpt’n steht in der Kritik. Uwe Gensheimer, der weltbeste Linksaußen, spielt eine unerwartet schwache EM, ist umstritten und fernab jeder Führungsrolle: „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt er. Zurück bis kurz vor die Gegenwart, zur Heim-WM: Prokop hat eine zweite Chance erhalten. Er steht unter Druck, weiß: Bei der Heim-WM läuft er auf Bewährung. Schonungslos, teils öffentlich hatte er aufgearbeitet, was schiefgelaufen war. In der Art, wie das vor ihm noch kein Bundestrainer getan hatte. So näherte er sich dem Team wieder an. Der Erfolg bei der WM, er ist auch sein ganz persönlicher Erfolg.

Prokop setzt auf Dialog statt Frontalunterricht

Es ist eine Metamorphose, die Prokop selbst initiiert hat. Er hat sich Rat geholt, auch bei einem Medienprofi, der einst in öffentlich-rechtlichen Diensten stand. Es ist ein Teil seiner Aufarbeitung. „Es gab Differenzen“, erzählt der 40-Jährige. Er habe in Kroatien vor einem Jahr seine Philosophie durchdrücken wollen „und dies in sehr kurzer Zeit. Das hat dazu geführt, dass ich Teile der Mannschaft verloren habe.“ Prokop hat sie zurückgewonnen, hat jeden Spieler besucht, war in Paris bei Gensheimer, der beim Spitzenklub PSG unter Vertrag steht. „Wir haben mehrere Stunden gesprochen. Das war sehr produktiv. Christian drückt uns nichts mehr auf“, sagt Gensheimer. Im Gegenteil. Prokop bezieht die Führungsspieler mit ein. „Also, was wollt ihr spielen?“, fragt er in Auszeiten nun. Bei der EM schien er dagegen manchmal nicht mehr zu wissen, was er sagen wollte, es entstanden peinliche Situationen, die im TV verfolgt werden konnten. Jetzt setzt er auf Dialog statt auf Frontalunterricht. Der Coach gebe das Korsett vor, erklärt Torwart Silvio Heinevetter. Doch: „Es ist nicht alles fremdgesteuert.“

Das machen die Handball-Weltmeister von 2007 heute

Prokop hat eine Wandlung vollzogen