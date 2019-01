Handball-WM: Schreck bei Spanien - Torwart-Aus wegen umgestürzter Werbebande

Schreckmoment für Europameister Spanien, am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) Gegner der deutschen Handballer in der Hauptrunde der Handball-WM. Torhüter Rodrigo Corrales wurde beim Training in der Lanxess Arena am Freitag durch eine umgefallene Werbebande am Knie verletzt. "Rodrigo hat eine starke Prellung erlitten, am meisten beunruhigt mich aber der Bluterguss im Kniebereich", erklärte Mannschaftsarzt Juan Jose Munoz Benito.