Handball-WM: "Arsch in der Hose" – Die neuesten Netzreaktionen zum aussortierten DHB-Star Tobias Reichmann

Für seinen Start in den Spontan-Urlaub in die USA musste sich der aussortierte DHB-Star Tobias Reichmann einige Kritik anhören. Immerhin steht er auf Abruf für den deutschen Kader für die aktuell laufende Handball-WM. Doch noch während des zweiten Spiels der Deutschen gegen Brasilien (34:21) am Samstagabend fand Reichmann selbst versöhnliche Worte.

"Geiles Spiel, ihr Banausen"

Er postete auf Instagram ein Foto, welches ihn zeigt, wie er von einer Couch aus das Spiel verfolgt. Dazu schrieb er: „Geiles Spiel, ihr Banausen. Macht weiter so. Scheint in der Arena schon geil zu sein (Werbung).“ Doch eine kleine Spitze konnte er sich nicht verkneifen: Hinter den versöhnlichen Satz setzte er die Hashtags "#humor #hat #man #oder #eben #nicht." Das sollte wohl in Richtung seiner Kritiker gehen.