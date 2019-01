Urlaub statt Handball-WM: Tobias Reichmann sorgt mit Instagram-Post für Wirbel

Tobias Reichmann hat sich nach seiner Ausbootung für die Handball-Weltmeisterschaft mit einem spitzen Kommentar zu einem Kurztrip in die USA verabschiedet. „Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub“, schrieb der 30 Jahre alte Rechtsaußen vom Bundesligisten MT Melsungen auf Instagram und postete dazu ein Bild von sich am Flughafen. In seiner Instagram-Story schrieb er später noch "Berlin äähhh Orlando by night" in Bezug auf auf das Auftaktspiel bei der Heim-WM.