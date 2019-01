Handball-WM: "Danke, Tobias Reichmann" – Komiker Kurt Krömer veräppelt aussortierten DHB-Star

Der 30-jährige Tobias Reichmann wurde kurz vor dem Start der Handball-WM von Bundestrainer Christian Prokop aussortiert. Ein schwerer Schlag für den Rechtsaußen, der das Turnier im eigenen Land natürlich gern gespielt hätte. In den vergangenen Tagen hagelte es reichlich Kritik an Reichmann, der sich trotz seiner Rolle als Nachrück-Kandidat am Tag des ersten DHB-Spiels gegen Korea in den USA-Urlaub verabschiedete und den Start dieser Reise prominent via Instagram auch der Öffentlichkeit präsentierte.

Auch während des zweiten WM-Spiels der Deutschen, welches die DHB-Handballer am Samstagabend mit 34:21 gegen Brasilien gewannen, meldete sich Reichmann per Instagram. Er postete ein Foto von sich selbst, wie er auf einer Couch sitzt und das DHB-Spiel gegen die Südamerikaner verfolgt. Man darf wohl davon ausgehen, dass er noch in Orlando weilt. Wird es nun ruhiger um ihn? Eher nicht!

Denn nun reagierte auch Kurt Krömer auf den Wirbel um Reichmann.