Handball-WM: Neue Details zum Wirbel um Tobias Reichmann! 

Der WM-Start gegen Korea (30:19) ist geglückt, doch ein Spontan-Urlaub mit süffisanten Spitzen des aussortierten Tobias Reichmann sorgt für reichlich Wirbel im deutschen Handball-Lager. Noch vor dem Spiel hatte sich der Europameister mit einem vielsagenden Abschiedsgruß „Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub“ nach Orlando verabschiedet. Dazu postete er auf Instagram ein Bild von sich am Flughafen, versehen mit dem Hashtag „sorrynotsorry“. Ein weiteres Selfie vor seinem Abflug mit der Botschaft „Tschausen ihr Banausen“ hat er offenbar wieder gelöscht. Auch das nach der Landung: „Berlin äähhh Orlando by night“. Eine Provokation, die an Effenbergs Stinkefinger erinnert.

Dabei könnte Reichmann jederzeit nachnominiert werden. Bundestrainer Christian Prokop hatte sogar darauf gebaut. „Ich verstehe, dass er frustriert ist. Das ist jetzt hart. Aber es ist wichtig, dass er gedanklich beim Team bleibt. Wir würden ihn im Notfall nachnominieren“, hatte Prokop nach der Bekanntgabe seines 16er Kaders am Sonntag erklärt. Denn in Patrick Groetzky hat er nur einen Rechtsaußen im Team, mit Reichmann nur zwei im erweiterten 28er Kader, aus den er im Turnierverlauf bis zu drei Wechsel vornehmen kann.

Eisiger Blick in Richtung Prokop