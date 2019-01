Handball-WM: "Pimmelberger" - Aussortierter Tobias Reichmann meldet sich zurück

"Geil und schade zugleich ihr Pimmelberger", schreibt Reichmann in seinem Beitrag und meint dies wohl eher ein bisschen flapsig.

Für all diejenigen, welche sich fragen, was der Begriff "Pimmelberger" noch bedeuten kann - hier eine kurze Erklärung: Der Begriff ist eine Referenz zum hamburigschen Kiez "Pinneberg". Bekannt wurde "Pimmelberger" durch den kurdischen Künslter "Gillette Abdi", der den Ausdruck abwertend gegenüber Hamburg verwendet.

Reichmann geht aber auch in die Analyse der Partie. "Wahnsinnig intensives Spiel gegen Frankreich. Über die Abwehr brauchen wir nicht reden, die steht. Der Angriff ist noch nicht bei einhundert Prozent. Und das ist auch gut so. Da wissen wir, dass noch Luft nach oben ist und wir noch nicht am Optimum spielen. Das macht Lust auf mehr", so der Rechtsaußen.