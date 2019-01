Handball-WM: Frust wegen Nichtnominierung? Wirbel um Tobias Reichmann

Wenn einer aktuell enttäuscht sein darf, dann er. Doch ist das nun die richtige Reaktion? Tobias Reichmann wurde von Handball-Bundestrainer Christian Prokop überraschend nicht für die seit gestern laufende Weltmeisterschaft im eigenen Land nominiert.

Die Enttäuschung sitzt scheinbar so tief, dass der 30-Jährige aus Melsungen nun erst einmal Abstand gewinnen will. Während seine Kollegen am Donnerstagabend gegen Korea spielten (30:19), flog der Rechtsaußen nach Orlando (USA). Vor seinem Abflug postete er auf Instagram ein Foto: „Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub“; „Tschausen ihr Banausen“ und „sorrynotsorry“.