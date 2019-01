Handball-WM: Aussortierter DHB-Star Tobias Reichmann schaut Brasilien-Spiel - und eckt erneut an! 

Allerdings galt Reichmann auch der Nicht-Berücksichtigung als erster Nachrück-Kandidat. Das Problem: Trotzdem verabschiedete sich der Profi aus Melsungen kurz vor dem deutschen Turnier-Auftakt gegen Korea in den USA-Urlaub.

Sein Name war der wohl meist diskutierte aller DHB-Handballer der vergangenen Tage. Dabei zählt Tobias Reichmann gar nicht zum Kader der deutschen Handballnationalmannschaft bei der WM 2019 - doch genau darum geht es!

Via Instagram ließ er verlauten: „Ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau...Ahhh, doch...Spontanurlaub“ nach Orlando verabschiedet. Dazu postete er auf Instagram ein Bild von sich am Flughafen, versehen mit dem Hashtag „sorrynotsorry“. Ein weiteres Selfie vor seinem Abflug mit der Botschaft „Tschausen ihr Banausen“ hat er offenbar wieder gelöscht. Auch das nach der Landung: „Berlin äähhh Orlando by night“. Eine Provokation.

Reichmann postet Foto auf Instagram

Auch nach dem zweiten WM-Spiel der Deutschen, welches die DHB-Handballer am Samstagabend mit 34:21 gegen Brasilien gewannen, meldete sich Reichmann per Instagram. Er postete ein Foto von sich selbst, wie er auf einer Couch sitzt und das DHB-Spiel gegen die Südamerikaner verfolgt. Man darf wohl davon ausgehen, dass er noch in Orlando weilt.

"Geiles Spiel, ihr Banausen"

Dazu schrieb er: "Geiles Spiel ihr Banausen. Macht weiter so. Scheint in der Arena schon geil zu sein (Werbung)." Dazu versah er den Post mit folgenden Hashtags: "#humor #hat #man #oder #eben #nicht" - dies dürfte wohl als Spitze in Richtung seiner Kritiker zu verstehen sein.

Die gute Nachricht: Der Nationalmannschaft scheint der Wirbel um Reichmann keine Probleme zu bereiten. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien ist man toll in das Turnier gestartet.