Bericht: Hand-Revolution? FIFA plant neue Regeln

Die Bild zitiert aus einem Geheimpapier der FIFA vor der nächsten Versammlung der internationalen Fußball-Regelhütergemeinschaft IFAB am 2. März. Bei dem Meeting sollen unter anderem neue Handregeln verabschiedet werden. Ab 1. Juni sollen die neuen Regeln dann eingesetzt und in der Praxis umgesetzt werden.

Völler sauer: "Thema Hand wird uns noch für Wochen begleiten"

Die Bundesliga ist wegen der derzeit herrschenden Unklarheit so schon frustriert genug. "Das Thema Hand wird uns alle leider noch für Wochen begleiten", sagte Bayer Leverkusens Sportvorstand Rudi Völler der Bild. "Weil es dafür einfach keine Lösung gibt. Bei zehn Fällen gibt es mittlerweile mindestens fünf verschiedene Meinungen." So auch an diesem Wochenende, als vor allem eine Szene beim Spiel zwischen Schalke und Freiburg (0:0) für Ärger sorgt. Der Freiburger Kübler hatte den Ball mit der Hand gespielt, Schiedsrichter Willenborg aber nicht auf den Punkt gezeigt. Bei einer vergleichbaren Szene in Wolfsburg gab es dagegen Strafstoß gegen den Mainzer Gbamin.